Камерная атмосфера и вкусное праздничное меню: где отдохнуть с друзьями в декабре

Топ концертов декабря в Киеве (фото: Caribbean Club Concert Hall)

10.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020, 21.12.2020, 22.12.2020

Caribbean Club Concert Hall предлагает провести новогодние праздники в музыкально-вдохновенной атмосфере и представляет серию зимних вечеров Caribbean Winter's Dinner Show. В продаже только 100 билетов на каждый вечер – уникальная возможность в камерной атмосфере насладиться праздниками в сопровождении любимых композиций.

"Caribbean Winter's Dinner Show – это идеальный вариант для того, чтобы незабываемо провести старый год и загадать желание на следующий. Захватывающее шоу, вкусный праздничный ужин, бутылка игристого и близкие люди рядом – что может быть лучше?!" – рассказывают организаторы.

Для киевлян и гостей столицы подготовлено пять событий, которые помогут окунуться в предновогоднюю сказку: 10 декабря – "Фортепианная вечеринка" от Павла Игнатьева, 14 декабря – танцевальная программа The Greatest Christmas Pop Hits, 15 декабря – зимняя джазовое событие "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом, 21 декабря – Merry Swinging Christmas от Aniko Dolidze Big Band, 22 декабря – ретро-шоу Speakeasy Jazz Christmas Show. Рассказываем детальнее про каждое из них.

10 декабря: Фортепианная вечеринка

В свой День рождения музыкант-виртуоз и джазовый композитор Павел Игнатьев устроит творческий вечер под названием "Фортепианная вечеринка". Будет много творческой энергии, которая вдохновит вас на новые свершения.

"Гости вечера смогут услышать и увидеть целый фильм из фортепианных импровизаций, картин мира, настроений, ароматов и чувств. Это будет праздничный фортепианный вечер и погружение в глубокую медитацию", - рассказал Павел Игнатьев.

14 декабря: The Greatest Christmas Pop Hits

The Greatest Christmas Pop Hits – душевный вечер с любимыми рождественскими хитами в исполнении бэнда победительницы шоу "Голос страны" Анны Ходоровский. В этот вечер в камерной атмосфере Caribbean Club прозвучат любимые новогодние песни в оригинальных танцевальных аранжировках. Компания друзей, вкусные блюда, бутылочка игристого и качественная музыка сделают ваш вечер по-особенному теплым.

"Я всегда с нетерпением жду зимних праздников, чтобы собраться вместе и спеть новогодние песни, почувствовать невероятную магию и загадать желание на следующий год. Очень ждем встречи с вами, чтобы окунуться в атмосферу самых душевных праздников года", - поделилась Анна Ходоровская.

15 декабря: Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Любимая событие киевских меломанов "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" в этот раз представит эксклюзивную зимнюю программу. 15 декабря в камерной атмосфере гости смогут насладиться совершенно новым репертуаром и невыдуманными джазовыми историями от Алексея Когана.

"В событии примут участие два специальных гостя - Константин Горячий и Александр Лебеденко. Мы готовим новую программу и постараемся сделать ее максимально интересной. Будут сюрпризы, спросите вы? Безусловно! Какие? Приходите и сами все увидите и услышите!" - рассказал Алексей Коган о предстоящем вечере.

21 декабря: Merry Swinging Christmas

За 10 дней до Нового года волшебная Анико Долидзе в сопровождении джазового оркестра подарит гостям праздничный вечер под названием Merry Swinging Christmas. Знакомые всем с детства композиции Jingle bells, We wish you a merry Christmas, Let it snow, I'l be home for Christmas и другие прозвучат в этот вечер в классических свинговых аранжировках и по-особенному тепло.

"Есть у нас такая ежегодная замечательная традиция: перед Новым годом мы большой компанией - Aniko Dolidze Big Band - встречаемся в Caribbean Club, чтобы создать настоящую зимнюю сказку, насладиться вместе добрым рождественским джазом, наполниться радостью и вдохновением на целый год!", - говорит Анико Долидзе.

22 декабря: Speakeasy Jazz Christmas Show

22 декабря состоится праздничный ретро-вечер Speakeasy Jazz Christmas Show от создателей шоу "Эпоха Джаза". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры – виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительное путешествие во времена Америки начала 20-го века.

В программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Кути Уильямса и музыка биг-бэндов.