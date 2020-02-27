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Группа-сенсация Нацотбора на Евровидение CLOUDLESS даст первый концерт

Lite » Афиша 27.02.2020 - 15:16
CLOUDLESS (фото: instagram.com/cloudless_music)
CLOUDLESS (фото: instagram.com/cloudless_music)

13.04.2020

Феномен нынешнего Нацотбора на Евровидение. Группа-феникс, который возродился и написал хит, который звучит на топовых радиостанциях Украины. 13 апреля обновленные CLOUDLESS сыграют первый столичный сольник в камерной атмосфере Caribbean Club (билеты).

Группа, чьи песни звучали в многочисленных ТВ-шоу и сериалах, в 2019-м взяла творческую паузу. Однако громкого возвращения CLOUDLESS 2.0 не пришлось ждать долго. Менее чем за полгода группа представила публике новых участников и ворвалась в национальный отбор на Евровидение с мощным хитом "Drown Me Down". Далее были неистовая поддержка публики, тысячи лестных отзывов и ротация трека на радиостанциях.

CLOUDLESS - Drown Me Down

Сегодня CLOUDLESS - это основатель группы Антон Панфилов, вокалист Юрий Каналош, известный участием в телевизионных шоу Голос страны и X-Фактор, и Михаил Шатохин.

Нон-конформисты душой, музыканты решили сыграть концерт в понедельник - день, когда весь мир отмечает День рок-н-ролла. Да, именно 13 апреля CLOUDLESS собирают поклонников и звездных друзей в Caribbean Club, чтобы вписать новые строки в историю группы.

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