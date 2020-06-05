ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Green Grey сыграют первый в мире вертикальный концерт

Lite » Афиша 05.06.2020 - 16:34
Green Grey сыграют вертикальный концерт (фото: facebook.com/GreenGreyOfficial)
Green Grey сыграют вертикальный концерт (фото: facebook.com/GreenGreyOfficial)

07.06.2020

Украинская группа Green Grey организовывает первый в мире вертикальный концерт (подробности).

7 июня легендарный бенд проведет первый в мире перформанс в новых условиях - вертикальный концерт. Инициаторами этой идеи стали участники группы во главе с Dizel, которые решили организовать такой концерт в честь 28-летия группы. Концерт пройдет на территории отеля Bratislava в Киеве.

Вертикальный концерт - это формат, где сцена будет расположена на крыше соседнего корпуса гостиницы, а зрители смогут смотреть его с балконов номеров, соблюдая все правила карантина (группы людей не более четырех человек и дистанция в 1,5 м). При создании сцены будут использованы новейшие технологии - напольный 3D мапинг, изображающий стихии - огонь и воду.

"Когда мы стояли у отеля, нас осенило - это же настоящий концерт-холл в современных условиях: 160 VIP-лож примерно на 600 человек. Я думаю, что на сегодняшний день это прекрасный выход из ситуации с невозможностью проводить концерты. Как только эта идея пришла нам в голову, мы сразу же взялись за ее реализацию. Перед нами открылись новые возможности, особенно с использованием 3D мапинга, стрит-мапинга и других новых девайсов, которые используем и покажем на нашем концерте. Также мы приняли решение масштабировать нашу идею, и уже этим летом планируем отправится в тур по Украине с таким безопасным и уникальным шоу!" - рассказал Dizel.

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь