Главный лирик современного хип-хопа Jah Khalib выступит в Киеве

Jah Khalib выступит в Киеве

18.08.2020

Внешне — мужественный и брутальный, а в душе — откровенный романтик, чьи песни касаются души. Казахстанская хип-хоп звезда Jah Khalib едет в Киев, чтобы дать концерт в столичном Osocor Residence (билеты).

Баха (настоящее имя артиста — Бахтияр Мамедов) пишет проникновенные и трогательные, однако одновременно мужские песни. Фирменный певец, продюсер и битмейкер — он поражает своим неординарным музыкальным видением и одинаково хорошо разбирается и в лирике, и во флоу, и в мелодике. Именно поэтому песни Jah Khalib западают в сердце с первого прослушивания, а клипы один за другим бьют рекорды на YouTube, так же, как и искренние интервью артиста.

Музыкант любит Киев. Не зря он переехал сюда, чтобы писать последний альбом "Выход в свет". Здесь, по словам Jah Khalib, даже воздух насыщен творчеством, здесь так и хочется творить что-то новое и современное вместе с единомышленниками. Именно поэтому на свежей пластинке не обошлось без фитов с украинскими артистами (Джамалой, Maruv, Kyivstoner’ом).

"Лейла", "Медина", "Мамасита", "Созвездие ангела", "Если чё, я Баха" — хиты Jah Khalib узнают с первых нот, а в его гастрольном графике невозможно найти свободной даты. Однако для Киева, своей "творческой Мекки", время у Бахи найдется всегда. 18 августа он будет дарить музыкальное наслаждение на столичной резиденции отдыха Osocor Residence. Именно такими песнями и хочется встречать осень — лирическими, откровенными и рефлексивными.

Jah Khalib - Лейла