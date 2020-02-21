Фиолет поддержит Nothing But Thieves во время их киевского концерта

Фиолет разогреет Nothing But Thieves в Киеве

21.03.2020

Украинская поп-рок команда Фиолет выступит на сапорте у британских альтернативщиков Nothing But Thieves. Музыканты разделят сцену столичной концертной площадки Stereo Plaza 21 марта (билеты).

Nothing But Thieves уже наведывались в Украину с концертами. В этом году британская пятерка сыграет мощные концерты сразу в трех городах - Киеве, Львове и Харькове. В столице их будут поддерживать мастера глубокой мужской лирики Фиолет.

“О Nothing But Thieves, как и большинство, я узнал, когда в 2015-м вышел их дебютный одноименный альбом. Меня сразу приятно поразил вокал Конора Мейсона и то, как команда стильно и грамотно сочетает классическую гитарную музыку с современными трендами. Потом было несколько лайвов в Украине, которые только подтвердили их уровень. Приглашение поддержать NBS на их столичном концерте прилетело неожиданно. Тем не менее, ожидания лучшие: одна из крупнейших концертных площадок страны, одна из лучших европейских банд и общие поклонники, - к концерту мы готовим не только сет из наших лучших песен, но и представим обновленный состав Фиолета”, - поделился лидер украинской рок-команды Сергей Мартынюк.

Приуроченный к десятой годовщине существования группы мини-альбом "Все Чесно", масштабный тур в его поддержку и долгожданные концерты в Минске и Бресте - 2019-ый выдался для Фиолета очень продуктивным. Они стали музыкантами, к мнениям которых прислушиваются, выросли в команду, которая воспитывает новое поколение культурной молодежи.

Фиолет разогреет Nothing But Thieves в Киеве