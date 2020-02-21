ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фиолет поддержит Nothing But Thieves во время их киевского концерта

Lite » Афиша 21.02.2020 - 11:05
Фиолет разогреет Nothing But Thieves в Киеве
Фиолет разогреет Nothing But Thieves в Киеве

21.03.2020

Украинская поп-рок команда Фиолет выступит на сапорте у британских альтернативщиков Nothing But Thieves. Музыканты разделят сцену столичной концертной площадки Stereo Plaza 21 марта (билеты).

Nothing But Thieves уже наведывались в Украину с концертами. В этом году британская пятерка сыграет мощные концерты сразу в трех городах - Киеве, Львове и Харькове. В столице их будут поддерживать мастера глубокой мужской лирики Фиолет.

“О Nothing But Thieves, как и большинство, я узнал, когда в 2015-м вышел их дебютный одноименный альбом. Меня сразу приятно поразил вокал Конора Мейсона и то, как команда стильно и грамотно сочетает классическую гитарную музыку с современными трендами. Потом было несколько лайвов в Украине, которые только подтвердили их уровень. Приглашение поддержать NBS на их столичном концерте прилетело неожиданно. Тем не менее, ожидания лучшие: одна из крупнейших концертных площадок страны, одна из лучших европейских банд и общие поклонники, - к концерту мы готовим не только сет из наших лучших песен, но и представим обновленный состав Фиолета”, - поделился лидер украинской рок-команды Сергей Мартынюк.

Приуроченный к десятой годовщине существования группы мини-альбом "Все Чесно", масштабный тур в его поддержку и долгожданные концерты в Минске и Бресте - 2019-ый выдался для Фиолета очень продуктивным. Они стали музыкантами, к мнениям которых прислушиваются, выросли в команду, которая воспитывает новое поколение культурной молодежи.

Фиолет разогреет Nothing But Thieves в Киеве

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь