Елена Темникова даст свой первый live-концерт по всему миру

Елена Темникова (фото: пресс-служба)

15.12.2020

Елена Темникова готовит грандиозное Celebration Online Show в канун Нового года, 15 декабря (билеты).

Долгожданное шоу пройдет в уникальном формате: Live + Meet&Greet и соберет у экранов одновременно тысячи зрителей со всего мира. В рамках концерта певица с командой музыкантов впервые запремьерит свой live-альбом "TEMNIKOVA PRO II", а также - live-edition всех последних новинок: "Как Барби в поисках Кена", "Как на фантиках Love Is", "По краям", хиты и премьеры.

Зрителей ждет эксклюзивная возможность личного общения с Темниковой на Meet&Greet в real time, online-чат для общения и обсуждения на весь период шоу, secret star guests, а также подарки, розыгрыши и ачивки от певицы и партнеров проекта.

"Мы так давно не виделись с вами! Соскучилась очень сильно. Мы с командой специально разработали формат, которому не страшны вирусы и закрытые границы, гостем которого может стать каждый из любого уголка мира. NY Online Show станет подарком и мне, и вам. Это будет очень жаркая встреча, предновогодняя вечеринка с полным отрывом. Жду вас 15 декабря, save the date. Мы готовимся, вы тоже будьте в нарядном!" - поделилась Елена.

Елена Темникова - "Как на фантиках Love Is"