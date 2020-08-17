"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" в Киеве: как попасть на концерт

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом в Киеве

18.08.2020

18 августа в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится любимое шоу поклонников джаза — "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". Выступление станет заключительным в летнем сезоне шоу (билеты).

"Меломанами доказано, что джазовые концерты — улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет. Камерный формат, всемирно известные композиции в исполнении виртуозных музыкантов, невыдуманные джазовые истории от Алексея Когана и вкусный ужин от шеф-повара Caribbean Club — что может быть лучше? Приходите!", - говорят организаторы.

"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" — это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.

"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" появился в 2014 году и сразу стал любимым среди киевских меломанов. Уже более 6 лет шоу каждый месяц, за исключением карантина, собирает сотни зрителей и дарит хорошее настроение киевлянам и гостям столицы.