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"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" в Киеве: как попасть на концерт

Lite » Афиша 17.08.2020 - 15:45
Джаз для взрослых с Алексеем Коганом в Киеве
Джаз для взрослых с Алексеем Коганом в Киеве

18.08.2020

18 августа в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится любимое шоу поклонников джаза — "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". Выступление станет заключительным в летнем сезоне шоу (билеты).

"Меломанами доказано, что джазовые концерты — улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет. Камерный формат, всемирно известные композиции в исполнении виртуозных музыкантов, невыдуманные джазовые истории от Алексея Когана и вкусный ужин от шеф-повара Caribbean Club — что может быть лучше? Приходите!", - говорят организаторы.

"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" — это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.

"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" появился в 2014 году и сразу стал любимым среди киевских меломанов. Уже более 6 лет шоу каждый месяц, за исключением карантина, собирает сотни зрителей и дарит хорошее настроение киевлянам и гостям столицы.

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