"Джаз-кабаре" от Олега Скрипки и Bedroom Music в Caribbean Club

Олег Скрипка

28.03.2020

28 марта Олег Скрипка и Bedroom Music Orchestra презентуют в Caribbean Club новую программу "Джаз-кабаре"! Драйвовое сердце проекта - Олег Скрипка - легендарный музыкант, вокалист, композитор, известный своими проектами ВВ, Le Grand Orhestra, джаз-кабаре Zabava, DJ O’Skrypka. На сцене вместе с ним выступят музыканты-виртуозы, мастера разных жанров и стилей из групп - ВВ, Дети Фиделя, Pokaz Trio (билеты).

ДЖАЗ-КАБАРЕ

"Не так давно встретился с одесским коллективом - Bedroom Music. Сотрудничество наша была совсем коротким, но взрывным и интересным для обеих сторон. И моментально мы решили создать целый концертный сет, балансируя между джазом, кабаре и электро-свингом. Принимает нашу эстетско-рафинированную смесь давно любимый мной Карибиян, где я провел немало резонансных куртуазных событий. Так что, друзья, ждем 28 марта, чтобы качнуть в стиле одесского электро-свинга, почувствовать молодость наших дедушек и быть модными и счастливыми!" - говорит Олег Скрипка.

На этот раз коллаборация Олега Скрипки и проекта Bedroom Music Orchestra создала новый музыкальный прецедент. На концерте в Caribbean Club они представят джаз-кабаре как синтез любимых известных песен, свинга, французского шансона и ретро-кабаре. В центре перформанса - качественная музыка, которая заряжает огромной энергией и дарит хорошее настроение!