"Друга Ріка" устроит концерт, на котором сыграет альбом 15-летней давности

Группа "Друга Ріка"

07.03.2020

26 апреля 2005 года компания Lavina Music выпустила третий альбом "Друга Ріка", который назывался "Рекорди". Диск стал "золотым", а сингл "Так мало тут тебе" 32 недели продержался на главных позициях в украинских хит-парадах. Пластинка была абсолютным лидером по количеству хитовых композиций, а также первой официальной работой группы с клавишником Сергеем "Шурой" Герой.

7 марта 2020 года музыканты "Друга Ріка" выйдут на сцену клуба ATLAS, чтобы сыграть "Рекорди" вживую (билеты). Концерт станет уникальным, как для слушателей, так и для самой группы. Немало песен будут сыграны впервые за пятнадцать лет.

Валерий Харчишин про концерт и альбом "Рекорди"

По количеству хитов "Рекорди" могут потягаться разве что с "Пірамідой". Но если о последнем альбоме свое слово скажет время, то хиты "Рекордов" — уже долгожители. Они остаются актуальными на протяжении 15 лет, и ни один концерт без них не обходится. Но "рекордными" "Рекорди" стали не сразу. Сначала в это название мы вкладывали иной смысл — слово, которое придумали и которое должно было заменить банальное "записи".

Что касается мейнстримовых песен — прежде всего я имею в виду "Так мало тут тебе", "П’ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Відчиняй" — они были настолько форматными и радийными, что затмили более концептуальные и непростые. "Сам собі острів", "Шоу", "Падали" и "Секс на драйв", мы играли очень редко. Тогда они были сложными, как для исполнения, так и для восприятия. Это песни "второй волны". Они гораздо медленнее поселяются в сердце или голове, потому усваиваются организмом на уровне нового рефлекса.

Друга Ріка - Так мало тут тебе

Это и есть настоящая, хоть для рядового слушателя — другая, "Друга Ріка". В юности было нелегко защитить свое "неформальное" лицо. А может быть, тогда мы еще и сами не доросли до наших песен. До "Рекордів" то же самое пережили "ООО.ТБ", "Шансон" и "Радіохіт", которые, на мой взгляд, тоже были рождены раньше времени. Полной и почти окончательной бескомпромиссности нам удалось достичь, лишь когда мы выросли в альбоме "Піраміда". Но, учитывая то, что вместе с нами выросли и наши слушатели, почему бы не вспомнить прошлое, чтобы познакомить его с будущим. Сыграем все! И даже чуть больше.

Друга Ріка - П'ю з твоїх долонь