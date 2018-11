Дэвид Крейг привезет в Киев европейское DJ-шоу TS5

Фото: Дэвид Крейг

16.12.2018

Культовый британский певец и автор песен Дэвид Крейг выступит в украинской столице 16 декабря в клубе Stereo Plaza с самым обсуждаемым DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. Без преувеличения, это будет самое громкое возвращение в музыку за последние десятилетия! Не верите? Приходите, чтобы убедиться!

Дуэт Крейга со Стингом "Rise and fall" занял второе место в британском чарте Billboard. Элтон Джон называет Дэвида надеждой британской поп-музыки. Даже живой классик Стиви Уандер изъявил желание посотрудничать с Крейгом. Но сам Крейг в шутку или всерьез заявил, что мечтает записать что-нибудь с Дженнифер Лопеc. Времени у обоих пока не нашлось. Но, согласитесь, какая будет пара!

Дэвид Крейг – это жгучая смесь таланта, харизмы и успеха. Его мать – еврейка, отец – гренадин. Музыкой он занимается с самого детства. После выхода его дебютного альбома, который был продан тиражом 1,5 млн копий в одних только США, критики назвали его номером один среди музыкантов.

На счету 37-летнего Крейга – 15 млн проданных альбомов по всему миру и несколько номинаций «Грэмми». Его хит "7 days" попал в топ-10 Billboard и был продан тиражом 4,5 млн экземпляров. Только за последний год данный трек скачивали 290 млн раз. Но и это еще не все! Его диск "Slicker than your average" дважды становился платиновым, а альбом "Trust me", выпущенный в 2007 году, стал золотым.

А что сегодня? Крейг не будет собой, если когда-нибудь остановится. В 2016-м он выпустил диск "Following my intuition", который попал в топ-10 чартов более чем в 30 странах мира. В прошлом году у музыканта случился новый виток в творчестве – его сингл "Walking away" возглавил многие мировые хит-парады.

Уходящий 2018-й вообще называют прорывом в карьере Крейга. И в этом году он возвращается к нам со своим всемирно известным DJ-шоу TS5. Билеты на эту программу продаются по всему миру за секунды, и движение TS5 продолжает набирать обороты.

Крейг уже пообещал, что привезет в Киев много неожиданных сюрпризов. Например, он исполнит свою главную новинку – сингл "I know you", который записывал в тандеме с английской инди-поп-группой Bastille. Но, разумеется, все подарки Крейга раскроются только на самом шоу. Запомните день и приходите! 16 декабря в 20:00 в Stereo Plaza. Это будет вечер настоящей качественной европейской музыки!