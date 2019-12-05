BRAII дадут большой концерт в Киеве

BRAII (фото: пресс-служба группы)

07.12.2019

Киевский группа BRAII, которая прославилась после участия в Нацотборе на Евровидение, сыграет большой сольный концерт в столичном клубе CLOSER (билеты).

7 декабря в 20:00 коллектив презентует свой новый альбом "LOVELY DARK THINGS" в родном городе на завершение большого Европейского тура.

"LOVELY DARK THINGS" - это истории одной жизни, которые объединены кинематографическим настроением - темным, откровенным и живым. Сексуальность, флирт и таинственность альбома, воспроизведенные вживую на сцене культового CLOSER, надолго оставят ощущение декаданстской эстетики BRAII.

"Сольный концерт - это настоящий праздник для нас, ведь мы так долго ждали эту встречу! Мы будем безгранично счастливы разделили это событие с вами!" - обратились музыканты BRAII к украинцам.

BRAII - A Girl Who Wasn't There