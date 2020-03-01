Boulevard Depo: бунтарь с бульвара

Boulevard Depo

05.04.2020

Рэпер Артем Кулик в школьные годы увлекался рисованием граффити и творил под псевдонимом Depo. Параллельно парень пробовал себя в написании музыки, и со временем решил взять псевдоним Boulevard Depo – в память о юношеском увлечении и о доме на бульваре, где он вырос.

За свою музыкальную карьеру артист выпустил 7 студийных альбомов, 3 микстейпа, 6 мини-альбомов и множество синглов. Артем признается: главная цель его творчества – фан, поэтому он с легкостью выдает мелодичные и в меру психоделические треки, которые неизменно цепляют публику. В них зрителям нравится все: драйвовый саунд, реально качающий флоу, тексты на актуальные темы. Все это – хип-хоп-философия нового поколения, в которой душа важнее, чем внешность, деньги не могут заменить настоящих друзей, никто не стесняется своей неидеальности, а крутость трансформировалась в "плакшери"-формат жизни.

В своих текстах Boulevard Depo всегда бунтует против навязываемых и чуждых ему моделей поведения, но при этом редко заморачивается многоуровневыми конструкциями и непонятными «простым смертным» концептами. Его музыка проста, хоть и о сложных вещах, а главное – очень искренняя. Потому треки Артема так созвучны его поклонникам: они чувствуют, что все по-настоящему.

Boulevard Depo ждет таких же честных и открытых бунтарей, как он, на концерте в Stereo Plaza 5 апреля в 20:00 (билеты).