Большой звездный онлайн-концерт #даруйповiтря поможет собрать 18 000 000

#даруйповiтря

02.05.2020, 09.05.2020, 16.05.2020

Alyona Alyona, NK, Kalush и другие звезды украинской эстрады объединились, чтобы спеть на онлайн-концерте в рамках благотворительного проекта #даруйповітря.

Проект реализует первое в Украине комьюнити-агентство OMGagency вместе с Украинской биржей благотворительности, Zagoriy Foundation и Иваном Клименко.

Онлайн-концерт состоится 2, 9, 16 мая и будет бесплатно доступен для десятков миллионов украинцев. Начало мероприятия в 19:00. Трансляция будет проходить на официальном сайте и в YouTube.

Цель проекта - спасти 2000+ жизней в ближайшие месяцы, а в перспективе помочь спасти десятки тысяч жизней и эмоционально поддержать земляков.

#даруйповiтря - это больше чем проект о коронавирусе, это история о национальном сознании украинского народа. Инициатива направлена ​​на сбор средств 24-х ИВЛ общей суммой 18 000 000 грн. Украине очень повезло, что партнеры проекта Украинская биржа благотворительности вместе с Zagoriy Foundation, уже забронировали в США 50 таких аппаратов, 24 из которых сразу отправят в каждую область, как только соберем средства.

Помоги своим вкладом спасти чью-то жизнь на странице проекта.

Инициативу уже поддержали более 270 известных украинских блогеров и артистов. Среди них Монатик, Майкл Щур, Maruv, ТНМК, Dilemma, Алина Паш, Злата Огневич, Коля Серга, Вова зі Львова и другие. Ежедневно к этой инициативе присоединяются сотни известных людей - это спортсмены, телеведущие, журналисты, владельцы бизнеса, писатели, лидеры мнений и десятки тысяч неравнодушных граждан.

Следи за событиями и датами выступления новых артистов здесь.

Мы не можем сейчас изменить мир, но можем спасти жизни тех, кто его изменит. Дари воздух - спасай жизни!