Большой осенний концерт Panivalkova

Panivalkova (фото: пресс-служба группы)

18.11.2018

18 ноября в киевском клубе Atlas состоится большой осенний концерт группы Panivalkova (билеты).

Девичье трио известно музыкальными экспериментами: они играют на странных экзотических инструментах (вибраслеп, окарина, казу, флексатон и т. д.), сотрудничают с электронным музыкантом Morphom (иронический сингл "Суперхіт") и индийским мультиинструменталистом Дрю Нанку ("Космополітік").

Группа успешно выступает на главных музыкальных фестивалях страны (Koktebel Jazz Festival, Atlas Weekend, Z-Games, Zaxidfest, Respublica, Файне Місто, Hedonism), вы слышали их песню "Докучаю" на Национальном отборе на Евровидение 2017.

Видео: YouTube/panivalkova trio

За плечами группы два больших тура по Европе: Германия, Польша, Венгрия, Словакия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, а также выступление на известном музыкальном шоу-кейсе Европы Eurosonic Noorderslag.

Образ Panivalkova - это "идеальная женщина": коллективное альтер-эго, которое объединило все лучшие качества участников и нашло свое аудиальных и визуальное воплощение в творчестве группы. Panivalkova узнают благодаря ее ярким визуальным образам, смелым экспериментам с внешностью и костюмами, которые несут определенный месседж.

Видео: YouTube/panivalkova trio