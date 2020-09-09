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Больше, чем просто джаз: в Caribbean Club состоится "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом"

Lite » Афиша 09.09.2020 - 17:13
"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" состоится в Киеве
"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" состоится в Киеве

11.09.2020

11 сентября в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится традиционный вечер джаза - спектакль "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" (билеты).

"Спектакль "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" - это больше, чем просто джаз и гораздо интереснее, чем обычный спектакль. Каждый зритель найдет для себя что-то уникальное и откроет новые грани творцов", - рассказывают организаторы.

Гости вечера узнают от Алексея Когана истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.

"Джаз люблю хотя бы только по той причине, что это музыка свободных людей - или по меньшей мере людей, которые захотели быть свободными", - говорит Алексей Коган.

В спектакле 11 сентября примут участие: Алексей Коган, Лаура Марти, Владимир Каминский, Михаил Менделенко, Артем Менделенко и Валерий Волков.

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