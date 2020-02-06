БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поздравят украинцев большим концертом в День Независимости

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

24.08.2020

Известные украинские рок-романтики – группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – уже 20 лет держат сердца украинцев в плену, поражая своей искренностью и умением громко и откровенно говорить о чувствах.

Музыканты начали выступать в закарпатском городе Мукачево в 1999 году. С тех пор коллектив выпустил 5 студийных альбомов. Состав группы с годами менялся, сегодня это Александр Адаменко (бас-гитара), Алексей Бережной (ударные), Андрей Радько и Игорь Рыбар (гитара), Сергей Танчинец (фронтмен). Вместе ребята собирают миллионные просмотры на YouTube, а все их клипы последних лет имеют более 1 000 000 просмотров.

Летом коллектив отправился в свое самое большое путешествие по городам и городкам Украины. В рамках тура в поддержку альбома МІЛЬЯРДИ рокеры планируют выступить на 150 концертных площадках. Годовые гастроли закончатся в столице грандиозным концертом ПРО ТЕБЕ в день 29-й годовщины независимости Украины.

Главная муза бэнда, как говорят они сами, – это мы, поклонники. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поют о людях, обо всех и о каждом, о нашей повседневной жизни во всех ее ярчайших проявлениях. Не пропустите фантастический концерт на главном празднике страны 24 августа 2020 года на НСК "Олимпийский" (билеты).

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - ЗОРІ ЗАПАЛАЛИ