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Белорусские романтики Nizkiz представят в Киеве новый альбом

Lite » Афиша 19.02.2020 - 11:49
Nizkiz
Nizkiz

21.05.2020

Будучи одной из главных рок-групп Беларуси, Nizkiz выступают на всех крупнейших белорусских фестивалях, распродают сольные концерты по всей стране и ежегодно собирают награды местных музыкальных премий.

За плечами команды 4 студийных альбома и 9 синглов, а в декабре 2019-го Nizkiz выпустили новый лонгплей "Сомнамбула". В рамках тура в поддержку нового альбома музыканты сыграют в Беларуси, Европе, а также заедут с презентацией пластинки в Киев - 21 мая в Caribbean Club (билеты).

NIZKIZ - Интроверт

Nizkiz – белорусская группа, созданная в 2012 году в Могилеве. В течение прошлого года Nizkiz дали около 100 концертов в поддержку своего последнего альбома "Синоптик". Весенний тур команды собрал полные залы во всех крупных городах Беларуси, а билеты на два концерта подряд в Минске были распроданы еще за месяц до даты. Их музыка завоевала ряд наград и признание в СМИ.

Благодаря выступлению на фестивале Atlas Weekend и успешному сольному концерту в Киеве в 2018 году группа уже хорошо знакома украинской публике. Кроме того, их песня "Небяспечна" стала саундтреком к украинскому сериалу "Выбор матери". Совсем скоро ребята вернутся на украинскую сцену, чтобы представить свою новую музыку.

NIZKIZ - Небяспечна

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