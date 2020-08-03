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ARTBAT даст последний концерт в Киеве в 2020 году

Lite » Афиша 03.08.2020 - 12:52
ARTBAT даст последний концерт в Киеве в 2020 году
ARTBAT даст последний концерт в Киеве в 2020 году

05.09.2020

После грандиозной вечеринки с участием ARTBAT в летнем комплексе Osocor в начале июля - всеми любимый электронный дуэт возвращается снова. На сей раз в компании знаменитого немецкого артиста (билеты).

5 сентября ARTBAT выступит на сцене Osocor в рамках масштабного события, которое объединит всех поклонников актуальной танцевальной музыки. Дуэт разделит сцену вместе с немецким музыкантом, вокалистом и саунд-продюсером Яном Бломквистом.

"Это будет наше последнее выступление в Киеве в этом сезоне", - говорят ARTBAT.

Специально для вечеринки при участии ARTBAT и Jan Blomqvist на территории Osocor будет построена сцена фестивального формата, оборудованная мощным саундом и декорациями для визуального шоу.

Мероприятие откроет безмятежный дневной лайв-сет от немецкого продюсера, который с заходом солнца уступит место на сцене для украинского дуэта и их неудержимой танцевальной энергетики.


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