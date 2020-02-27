Арина Домски и ее Opera Show

Арина Домски

31.10.2020

Певица Арина Домски на пути к большой славе пробовала себя в разных стилях и творческих форматах. Она участвовала в талант-шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале" и "Суперзвезда" на "1+1". Но недаром девушка с детства тяготела к классическому репертуару и получила академическое образование – Арина вскоре поняла, что ей ближе всего стиль Classical Crossover. Она знала, что конкуренция будет жесткой, ведь в этом непростом направлении удалось добиться успеха только самым выдащимся артистам – Саре Брайтман, Эмме Шапплин, Андреа Бочелли, Алессандро Сафина, Джошу Гробану, Il Divo. Но нашей артистке не занимать смелости, и после нескольких лет упорного труда украинская певица покорила своим пленительным сопрано Германию, Испанию, Китай, ОАЭ, Турцию, Грецию и другие страны. Теперь она готовится предстать перед поклонниками на родной киевской сцене.

В 2018 году Арина Домски презентовала грандиозное Opera Show, с которым гастролировала за рубежом и была награждена международной арабской премией Dubai DIAFA Awards.

31 октября в 19:30 на сцене дворца "Украина" (билеты) артистка порадует своих поклонников зрелищной программой, украшением которой будет ее изумительный вокал, а также невероятные световые эффекты, прекрасная сценография и изысканная балетная постановка в сопровождении оркестра. После уникального шоу зрители раз и навсегда полюбят оперу, ведь Арина Домски делает ее яркой, мощной и современной.

