Антивирусное гадание в День летнего солнцестояния

Олег Скрипка

21.06.2020

21 июня, в День летнего солнцестояния, Олег Скрипка собирает всех онлайн в компании молодых вдохновенных волшебниц - ЯНА БРИЛИЦЬКА, NAVKA и ULIANA ROYCE. Творчество их полно тайн, мистики и ультрамодного современного звучания! И еще удивит гостей вечеринки гость-сюрприз. Начало в 19:00.

Именно в эту ночь в Украине издавна отмечали праздник Ивана Купала. Такие дни всегда считались особенными, и имели мистическое значение... Эта купальская ночь отмечается до сих пор по старому стилю. Причем праздник солнцестояния имеют почти все народы мира. Ибо повсюду солнце является господствующим владыкой над всем живым, и его зенит означает наивысший расцвет всех сил природы. Поэтому и до сих пор у нас праздник солнцестояния ассоциируется с поклонением силам природы, а девушки до сих пор часто практикуют обрядовое гадание.

Это уже будет четвертый концерт в формате, который так всем полюбился – онлайн-пир: музыка, общение и вкусное вино, которое объединяет музыкантов и их фанатов со всего мира – из Украины, Германии, Ирландии, Италии, Португалии, Израиля, США, Канады. Также все зрители могут задать свои вопросы во время эфира и хорошо провести время!

Трансляция события уже традиционно состоится из концерт-холла VV22 на PlayitPlay.com. Принять участие в просмотре концерта можно бесплатно.