ХайЗвучитьУкраїна: в День Независимости киевляне услышат ведущие симфонические оркестры

В Киеве 24 августа пройдет Classic Picnic (фото: facebook.com/classicpicnickyiv)

24.08.2020

Уже несколько лет подряд Classic Picnic, инициированный фондом Марии Дидковской "Открытая музыка города", является одним из ключевых инструментов популяризации классической музыки в Украине. Традиционно летом проект собирает тысячи слушателей, которые любят классику, и даже скептиков, которые раньше и не догадывались, что этот музыкальный жанр может быть крутым, интересным и захватывающим.

В этом году, несмотря на карантин и его последствия, организаторы решили не отклоняться от своего культурно-образовательного пути и специально ко Дню Независимости Украины придумали новый формат. Так, 24 августа Classic Picnic готовит чрезвычайный и действительно масштабный концерт, который будет доступен одновременно онлайн и офлайн.

"О культуре нужно говорить и продвигать ее в обществе, даже в пандемические времена. Поэтому мы сумели адаптироваться к новой реальности и придумать максимально гибкий формат, что позволит всем желающим насладиться действительно качественной музыкой как под открытым небом, так и дома", - комментирует Дидковская.

Под руководством режиссера Елены Савчук сейчас в разных уголках Украины проходят записи концертов выдающихся музыкальных коллективов, которые будут транслироваться в День Независимости в 19:00 на официальной Facebook-странице Classic Picnic, а также оффлайн – на большом экране в парке Тараса Шевченко (конечно же, на безопасной дистанции и с соблюдением масочного режима).

К инициативе уже присоединились прославленные коллективы из Киева, Харькова, Львова и Одессы. Настоящие виртуозы продемонстрируют вам, как звучит Украина, и, надеемся, попадут в самое сердце. В частности, для вас будут выступать: