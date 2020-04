Знаменитости расскажут украинцам о бизнесе в эпоху кризиса

Украинцам предлагают посетить PM GO!

24.04.2020

Бизнесмены, спортсмены и общественные деятели встретятся 24 апреля на открытой онлайн-конференции PM GO 5.0 BRIEFING: In Touch with the Future.

На конференции соберутся лидеры бизнеса, экономики и спорта, чтобы обсудить, как компаниям реагировать на изменения. Как избежать массовых увольнений и банкротства? Какие направления закрыть, а на каких сделать акцент? Какую роль высокие технологии сыграют сегодня в предпринимательской деятельности? На эти и многие другие вопросы свои ответы дадут спикеры мероприятия:

Даниэль Сасскинд - экономист, бывший советник британского правительства, преподаватель Оксфордского университета;

Конор Макгрегор - один из самых высокооплачиваемых атлетов мира, а также владелец собственного бренда виски;

Дмитрий Дубилет, у которого за плечами три успешных бизнеса и долгие годы работы на руководящих должностях.

Также можно будет услышать Сергея Портнова, Дмитрия Пинчука, Александра ZeroGravity Кохановского, Сергея Гламазду, Кристиана Дуку, Ивана Данишевского и многих других.

Грядущий ивент затронет темы ведения бизнеса в эпоху кризиса и роль технологий в современном контексте. Он будет полезен предпринимателям, топ-менеджерам, маркетологам, IT и HR-специалистам и всем, кто так или иначе связан с работой бизнеса.

Конференция бесплатна: к ней может присоединиться каждый через сайт и официальную страницу в YouTube. Начало мероприятия запланировано на 15:00.