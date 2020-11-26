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UAFIN.TECH 2020: преобразование COVID-хаоса на катализатор роста

Lite » Афиша 26.11.2020 - 11:26
UAFIN.TECH 2020
UAFIN.TECH 2020

18.12.2020

18 декабря 2020 года состоится третья ежегодная конференция UAFIN.TECH 2020, посвященная современным инструментам, методам и подходам к диджитал-трансформации финансового сектора и эволюции экосистемы финтеха в целом.

Конференция собирает глобальные компании, стартапы, инвесторов, ассоциации, политиков и лидеров технологий со всего мира для обмена знаниями и обсуждения сложных отраслевых тем современности.

Основа трансформации рынка построена на исследовании будущего. Мы проектируем будущее нашей страны с помощью экспертных прогностик, дискуссий и работой над финтех стратегией к 2030 году.

Направления исследования

  • Будущее финансовой регуляции

Большинство секторов FinTech остаются недостаточно урегулированными или запрещенными вовсе, что требует креативных юридический решений. Регуляторные "песочницы", "финтех мосты" и другие стимулы развития уже внедрены в Украине.

  • Будущее банкинга

Украинские банки играют важную роль в становлении национальной финтех-индустрии, но сегодня смартфоны заменили банковские отделения, а поиск ближайшей доступной кассы превратился в посещение платежного терминала в соседнем доме. Финтех — это возможность существенно повысить эффективность финансовой и банковской системы и, как результат, всей экономики.

  • Будущее трансформации

Местным игрокам нужно быть готовыми реагировать на новые тенденции, если они хотят выжить и процветать в этом нестабильном и конкурентном пространстве. Важным фактором успеха будет стек технологий, что сделает это возможным.

  • Будущее платежей

Модернизация платежей для поддержки удобных вариантов оплаты заставляет задуматься, что очень скоро мы сможем осуществлять платежи, используя предметы повседневной жизни.

  • Будущее технологий

Несколько лет назад мы были очарованы возможностями искусственного интеллекта, дополненной реальности или невероятно реалистичных голограмм. Настоящее время доказывает, что футуристическое будущее уже практически наступило.

Люди, которые внедряют инновации — это ключ к изменениям в будущем.

Достойные условия работы и мотивация IТ-талантов также помогут ускорить цифровизацию: гибкий график, цифровое рабочее место, сокращение бюрократических процедур, обучение и развитие сотрудников. Глобальная цель — остановить отток «мозгов» из страны. Развитие финтех-проектов и их интеграция в существующую финансовую систему Украины — одна из главных целей UAFIC.

Украинский рынок финтеха, по данным каталога UAFIC 2019, насчитывает более 100 финтех-компаний. Значительное количество компаний уже работает на международный рынок, но подавляющее большинство все еще на наш. Рост количества стартап-компаний происходит с помощью международных и локальных инвесторов.

UAFIN.TECH 2020 — место, где вы сможете найти все необходимое для своего стартапа и бизнеса — инвестора, партнера, сотрудника и даже вдохновение.

UAFIN.TECH 2020: преобразование COVID-хаоса на катализатор ростаUAFIN.TECH 2020: преобразование COVID-хаоса на катализатор ростаUAFIN.TECH 2020: преобразование COVID-хаоса на катализатор ростаUAFIN.TECH 2020: преобразование COVID-хаоса на катализатор ростаUAFIN.TECH 2020: преобразование COVID-хаоса на катализатор роста

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