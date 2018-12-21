В Киеве пройдет Music Conference Ukraine

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23.02.2019-24.02.2019

23-24 февраля 2019 года в Киеве впервые пройдет большая музыкальная конференция Music Conference Ukraine, на которой состоится презентация новой экспортной инициативы и шоукейс молодых украинских артистов.

Среди спикеров конференции заявлены:

программный координатор самого престижного шоукейс-фестиваля Европы Eurosonic Noorderslag Oskar Strajn

программный директор Waves Vienna Thomas Heher (Австрия);

журналист самого авторитетного журнала Польши Polityka и основатель музыкального портала beehype Mariusz Herma (объединяет больше 100 журналистов из разных стран мира, которые рассказывают о своей локальной молодой музыке).

Еще несколько имен зарубежных ТОП-спикеров пока держатся в секрете.

Кроме международных экспертов, на конференции можно будет послушать менеджеров успешных украинских артистов и разобрать кейсы самых громких ивентов 2018 года. Самая главная возможность – это вечерние шоукейс-концерты молодых украинских артистов, которые хотят выходить на международный рынок. С 5 по 25 января на странице Music Conference Ukraine будет открыт прием заявок от всех желающих выступить, после чего экспертное жюри отберет самых достойный кандидатов.

Главным хайлайном мероприятие станет тема Make it loud: как работает концертная индустрия. Украинские и международные эксперты рассмотрят все возможности для локальных коллективов построить международную карьеру, правильно делать промо и строить стратегию развития своего музыкального коллектива через живые выступления.

Кроме того, особое внимание будет уделено электронной музыке при партнерстве с одним из первых украинских лейблов этого направления – CTS Records.

Организаторы ивента Алена Дмуховская и Дарця Тарковська уже несколько лет представляют украинский музыкальный рынок на зарубежных конференциях и профессиональных событиях. Они вместе организовывали образовательные ивенты, среди которых Music Day in UA и RespublicaFEST Conference, где знакомили украинских артистов и менеджеров с коллегами из Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Польши, Голландии и обсуждали насущные вопросы в музыкальном мире. Кроме того, благодаря усилиям и профессионализму этого тандема украинская группа YEYO в сентябре этого года успешно выступила на шведском шоукейсе Live at Heart, а черновецкий сингер-сонграйтер Sasha Boole приглашен на Eurosonic Noorderslag в январе 2019-го.

Афиша

"Давайте будем откровенными, большие европейские игроки пока не обращают внимание на украинских артистов, поскольку знают о них меньше нуля, да и контекст нашей страны для них непонятен. Есть ли у нас индустрия? Какая музыка у нас популярна? Какой конкурентоспособный продукт мы можем предложить на мировой арене? Поэтому мы стараемся работать на перспективу – через личные знакомства привозить как можно больше заграничных экспертов на ивенты, чтобы знакомить их с нашими реалиями, давать слушать локальную музыку, именно так появляется некий интерес и первые нужные контакты", – говорит Дмуховская.

За следующими мероприятиями Music Export Ukraine можно будет следить на их странице в Facebook.