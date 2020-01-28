В Украине состоится Форум Онкопациентов

Организаторы Форума, Inspiration Family

04.02.2020

4 февраля, к Всемирному дню борьбы против рака, в Киеве состоится Форум Онкопациентов VOL.2, посвященный актуальности создания Национальной программы борьбы с онкозаболеваниями

На сегодняшний день в Украине насчитывается около 1 млн онкопациентов. Ежегодно происходит более чем 140 000 новых случаев заболевания раком. Масштаб проблемы поражает и для того, чтобы уменьшить количество этих случаев и улучшить качество жизни больных, в Украине должна заработать эффективная Национальная программа борьбы с онкозаболеваниями (National Cancer Policy Plan).

Площадкой для обсуждения станет Форум Онкопациентов, на котором вновь соберутся врачи, пациенты, представители Министерства здравоохранения, НСЗУ, Верховной Рады, общественные организации и проактивные украинцы.

"Мы хотим объединить общество, все ответственные стороны и инициировать обсуждение состояния Cancer Policy в Украине на сегодня. Ведь качественно разработанная и имплементированная стратегия – это тысячи спасенных жизней!", – рассказывает Анна Узлова, соорганизатор Форума Онкопациентов VOL.2, глава ОО "Soul Sisters".

Помимо мнения пациентских организаций и диалога с государством на тему Cancer Policy, организаторы Форума, Inspiration Family*, готовят панельные дискуссии, где будут развеивать мифы о раке, рассказывать о клинических исследованиях и бесплатных лекарствах, вдохновлять историями сancer survivor и делиться секретами коммуникации врач-пациент.

Больше узнать про онкозаболевания может каждый желающий – вход свободный, по предварительной регистрации.

Что: Форум Онкопациентов VOL.2

Форум Онкопациентов VOL.2 Когда: 4 февраля 2020 года, 10:00 - 17:30

4 февраля 2020 года, 10:00 - 17:30 Место проведения: конференц-холл «Депо», ул. Антоновича, 50

конференц-холл «Депо», ул. Антоновича, 50 Вход: свободный, по предварительной регистрации

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Представителям СМИ, заинтересованным в участии, просьба обращаться по телефону 093 861 13 85, Ольга

*Inspiration Family - объединение трех пациентских организаций, ОО "Cancel/r", ОО "Soul Sisters" и ОО "Квант", занимающихся проблемами пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.