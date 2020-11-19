Первый международный форум в сфере дизайна

В Киеве пройдет D-FORUM

14.12.2020-15.12.2020

14-15 декабря в Киеве состоится дизайн-форум международного масштаба в новом гибридном формате: online и offline (регистрация).

Как это будет?

Интенсивная двухдневная программа будет реализована в трех информационных потоках с переводом на английский язык (и обратно - если спикеры международные). Каждый из участников, независимо от выбранного формата, получит максимум контента благодаря инновационному организационному подходу.

Смарт-программа форума и параллельные потоки скомпонованы таким образом, что вы можете выбирать наиболее полезную для себя тему, лавируя в потоке качественной информации и актуальных тем. Таким образом, независимо от профессионального стажа и опыта, профессионалы прокачают свои знания и расширят компетенции, новички получат смарт-базу для реального старта в профессии.

Что это будет?

Интенсивное двухдневное событие объединит ведущих экспертов рынка дизайна в уникальное динамичное сообщество, каждый из участников которого получит ускорение в этой коллаборации. Новому миру нужен новый смысл, новому миру нужен дизайн со смыслом - эта концепция стала основой D-FORUM: ДИЗАЙН СО СМЫСЛОМ.

Организаторы гарантируют эффективный и увлекательный серфинг в мире дизайна под управлением опытных дизайн-инструкторов: авторитетных и прогрессивно мыслящих профессионалов индустрии с мощными практическими кейсами. География экспертов и спикеров - Украина, Франция, Швейцария, Италия, Израиль, США.

В составе участников и спикеров - представители сферы дизайна интерьера и смежных направлений: владельцы студий и бюро, архитекторы, предметные дизайнеры, декораторы, тренд-сеттеры, дизайнеры-практики и начинающие. Все, кто готов не только вдохновлять и вдохновляться дизайном, но и умеет использовать дизайн-подход как эффективный бизнес-инструмент.