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ВВ и Леприконсы выступят на фестивале OCTOBERfest в Киеве

Lite » Афиша 22.09.2020 - 16:46
ВВ сыграют на OCTOBERfest
ВВ сыграют на OCTOBERfest

03.10.2020-04.10.2020

В лучших немецких традициях, но с украинской перчинкой. Именно таким будет OCTOBERfest, который состоится с 3 по 4 октября в киевском Osocor Residence (билеты).

Хедлайнерами события станут "Вопли Видоплясова" и "Леприконсы", которые давно не нуждаются в представлении. Их музыка годами сохраняет свою популярность, аутентичность и оригинальность. Достаточно один раз попасть на живой концерт, чтобы понять - с танцпола уйти совсем не получится.

В это же время для вас подготовили безграничное количество активностей: различные соревнования типа "кто выпьет и съест больше?", богатырские игры и рыцарские бои, стрельбу из лука, тематический балет с зажигательными танцами, который будет плясать прямо на огромном столе под традиционные мотивы уличных музыкантов.

Для маленьких гостей организаторы подготовили спортивные эстафеты с призами, мини луна-парк и веселые анимации.

Так что вас ждет увлекательный и незабываемый фестиваль, которого вы еще не видели.

ВВ и Леприконсы выступят на фестивале OCTOBERfest в Киеве

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