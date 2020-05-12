На ВДНГ начинается летний сезон

На ВДНХ начинается летний сезон

12.05.2020-31.09.2020

Ежегодно на 287 гектарах Экспоцентра команда ВДНГ обустраивает локации для досуга детей и взрослых и открывает теплый сезон на своей территории. "Лето на ВДНГ" — это не просто название проекта, а и стиль жизни, который выбирают киевляне и гости столицы уже пятый год.

"Лето на ВДНХ" давно стало своеобразным символом теплого сезона на уровне паркового досуга, музыкальных фестивалей и опен-эйров. Однако, если сезон для массовых мероприятий страны, в связи с мировой пандемией COVID-19, еще не начался, Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" выходит с карантина одним из первых - "Лето на ВДНХ" стартовало уже 12 мая.

"К сожалению, на первом этапе нам придется открыть парковые активности с некоторыми ограничениями. С 12 мая на ВДНГ начали работать только те локации, работа которых разрешена правилами безопасности — открытые площадки, социальная дистанция, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей. Но за время карантина мы все так устали от вынужденной изоляции, что даже простые прогулки по территории ВДНГ со стаканчиком ароматного кофе или мороженым, станут прекрасным досугом", - говорит гендиректор ВДНГ Евгений Мушкин.

На первом этапе выхода из карантина на территории Экспоцентра будут работать велопрокат и прокат роликов, контактный зоопарк, трек управляемых автомоделей и конный клуб. Отличным подарком гостям комплекса станет также оснащенная открытая площадка для досуга Пикник Сад, найти ее можно рядом с магазинчиком растений и маленьким кафе Kitchen&Garden в яблочном саду. Из совершенно новых активностей уже в мае на территории Экспоцентра можно будет увидеть уникальную выставку под открытым небом "Живые драконы и Волшебные деревья". Более 20 анимированных драконов, вместе с фэнтезийными декорациями и экспозициями превратят визит в настоящее погружение в мир воображения и сказок. Все локации и активности будут работать в соответствии с необходимыми правилами безопасности, рекомендованными ВОЗ и МОЗ.

В дальнейших этапах выхода из карантина на ВДНГ планируют открыть детскую смартплощадку "Лемурашник", тропическую ферму "Планета Бабочек", детские зоны развлечений, пейнтбольную площадку, бассейн Pirs39, центр семейного досуга Teleport360, прокат индивидуального электротранспорта, Сад Гамаков, Поляну ВДНГ и зоны BBQ.

Что касается фудкортов и ресторанов, расположенных на территории Экспоцентра, их летние площадки открыты для посетителей уже с 12 мая.

Открытие "Лета на ВДНГ" в 2020 еще раз доказывает хорошо известную истину — быть счастливым можно каждый день. Карантин показал: самое большое счастье в простых вещах. Счастье — видеть как раскрываются первые цветы. Счастье — видеть, как дети бегают по лесным тропинкам. Счастье — угостить белку орешком. Счастье — кататься на велосипеде или роликах. Счастье — взять кофе или лимонад с собой. Счастье — встретить лучшего друга и прогуляться вместе по парку. Счастье — встречать "Лето на ВДНГ".

Следить за всеми новостями ВДНГ, а также узнать перечень и график работы всех работающих локаций "Лета на ВДНГ" можно на официальном сайте.