Стартовал онлайн-фестиваль "Израиль: шесть чувств востока"

03.12.2020, 07.12.2020, 10.12.2020

30 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион открыл онлайн-фестиваль "Израиль: шесть чувств Востока", посвященный Дню памяти евреев-беженцев из арабских стран и Ирана, который ежегодно отмечается во всем мире в этот день.

"Наша задача - не забыть культуру, жизнь еврейских общин Востока, которые покинули свои жилища и отправились в Израиль, спасая свою жизнь и жизнь своих детей, и прибыли на родину лишенные всего, что они имели", - сказал посол.

Главным событием фестиваля было открытие выставки "Евреи – беженцы из арабских стран и Ирана", и виртуальный тур по выставке.

В своем онлайн-поздравлении господин Посол подчеркнул, что после подписания соглашения с ОАЭ и Бахрейном Ближний восток получил надежду на долгожданный мир и надежду на то, что и другие арабские страны, где на протяжении тысячелетий проживали большие и процветающие еврейские общины (которые из-за преследования в середине 20 века были вынуждены покинуть места своего проживания – Марокко, Тунис, Алжир, Ирак и другие) сядут за стол переговоров, чтобы после 73-летней истории боли, крови и слез достичь мира. Именно поэтому, мероприятия, посвященные памяти евреев-беженцев из арабских стран сегодня, как никогда, актуальны.

Накануне провозглашения плана ООН по разделу Палестины - Эрец Исраэль на еврейское и арабское государства в целом свыше 850 000 евреев вынуждены были выехать из арабских стран. Этот процесс продолжался до 70-х годов прошлого века. В процессе достижения мира на Ближнем Востоке, признании прав евреев из арабских стран и Ирана является признанием исторической правды и необходимым условием установления справедливости.

Культурное наследие этих евреев вошло в сердца израильского общества и по сей день обогащает и формирует современную культуру Израиля. В рамках онлайн-фестиваля "Израиль: шесть чувств Востока", который проходит в партнерстве с ДОМ Мастер-класс и продлится до 10 декабря, зрители смогут познакомиться с лучшими ее образцами. Трансляции пройдут на стриминговой платформе 221 Floor.

Расписание событий фестиваля:

3 декабря (19:00)

Познаем

Онлайн-лекция "Мистика восточного еврейства в Израиле 21-го века"

7 декабря (19:00)

Касаемся

"6 чувств Востока". Мастер-класс с хенни

10 декабря (19:00)

Наслаждаемся / Вдыхаем

Кулинарный мастер-класс Гиля Ховава "Наша сладкая хумусовая война"

10 декабря (21:00)

Слушаем

По просьбе многочисленных слушателей повторяем "The Yemenite Experience Concert" - концерт израильской певицы Шломит Леви.