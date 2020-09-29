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Kinolitopys 2020: в Киеве пройдет крупный кинофестиваль

Lite » Афиша 29.09.2020 - 15:41
В Киеве пройдет Kinolitopys
В Киеве пройдет Kinolitopys

04.10.2020

4 октября в киевском ивент-холле PMHUB начинается международная программа XVII Киевского международного кинофестиваля Kinolitopys. В рамках вечеринки-открытия, билеты на которую можно приобрести по ссылке, будет продемонстрирован короткий метр стран Средиземноморья и покажут серию лент программы Love in Life.

Всего в конкурсной программе KIFFKinolitopys 2020 представлены 68 современных документальных и художественных фильмов. Среди них: ленты режиссеров из Польши, Румынии, Чили, Турции, Венгрии, Франции, Словении, Дании, Португалии, Испании, Финляндии, Нидерландов, Израиля и Италии. Лучшие фильмы из участвующих в конкурсной программе жюри определит 11 октября на церемонии награждения BEST FILM AWARDS.

Кроме просмотра короткого метра, 4 октября гостей мероприятия ждет музыкальное выступление оперной дивы Марьяны Боднар, джем-сейшен от саунд-продюсера и композитора Артура Даниеляна, импровизации и авторские произведения композитора и пианистки Александры Морозовой. Также гости вечера смогут посмотреть работы фотохудожницы Дарьи Тищенко-Журавель "Эффект Хамелеона" и "Тайная вечеря".

Напомним, Kinolitopys ведет свою историю с 2001 года и начинался как фестиваль документальных фильмов. За это время проведено 16 фестивалей, в которых приняли участие более тысячи документальных лент полного и короткого метра из 52 стран. С 2018 года Kinolitopys расширил свою программу и в конкурс были включены уже игровые полнометражные и короткометражные фильмы.

Больше информации о KIFFKinolitopys Grand Opening Party и про саму Kinolitopys можно узнать на сайте фестиваля.

Kinolitopys 2020: в Киеве пройдет крупный кинофестиваль

Кадр из фильма "Роль второго плана", который покажут на фестивале

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