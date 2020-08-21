Киевлянам проведут экскурсию по историческим местам ВДНГ

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра

22.08.2020, 23.08.2020, 30.08.2020

Над созданием сценария для собственной экскурсии на ВДНГ работали почти месяц. Благодаря усердной работе и уникальному фото и видеоархиву, который много лет хранятся у Экспоцентра, экскурсию удалось сделать интересной и познавательной (детали).

"Мы создали экскурсию, которая поможет гостям ВДНГ больше узнать про их любимое место отдыха, и ближе познакомиться с его историей, настоящим, пофантазировать о его будущем. Мы уверены, что по-настоящему полюбить ВДНГ можно только обратив внимание на детали, которые обычно скрыты от глаз посетителей; приняв прошлое Экспоцентра, как неотъемлемую часть его настоящей и будущей жизни. Во время экскурсии мы развеем мифы, связанные с ВДНГ, и откроем давно закрытые павильоны. Раскроем множество тайн, покажем легендарные места, поразившие в свое время Маргарет Тэтчер, расскажем чем вдохновлялся на ВДНГ Шарль де Голль и что очаровало принца Филиппа", - говорит креативный продюсер Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Наталья Веревка.

В частности, во время экскурсии на ВДНГ можно будет посетить такие локации:

Ротонда главного павильона ВДНГ — смотровая площадка, которая расположена на высоте 50 метров. Чуть выше находится знаменитый 25-метровый шпиль со звездой, на обработку которого ушло несколько килограммов сусального золота. Поднявшись к нему по узким винтовыми лестницам, можно будет увидеть не только саму звезду, но и потрясающий вид, который открывается на территорию Экспоцентра, Голосеевский лес, жилые кварталы и даже Родину-мать.

Угольная шахта — в советские времена павильон №13 был построен для демонстрации достижений угольной промышленности. Сверху это возможно и незаметно, но под зданием располагается единственный в мире макет угольной шахты, воссозданной в реальную величину. Подземная экспозиция состоит из двух тоннелей длиной около 55 м. В основном тоннеле есть рельсы, по которым раньше даже каталась вагонетка с углем.

Оранжерея — здание со стеклянными крышей и стенами, плотно увитое диким виноградом, появилось на ВДНГ в 1958 году. Сейчас это — самое популярное instagram-место на территории Экспоцентра, но самостоятельно сделать фото можно только снаружи. А вот во время экскурсии гости смогут увидеть и те залы, что находятся внутри Оранжереи. Там, по-прежнему растут пальмы, мандарины и лимонные деревья, а еще очень часто снимают клипы украинские артисты.

Киевлянам проведут экскурсию по историческим местам ВДНГ

Первые экскурсии пройдут 22, 23 и 30 августа. Продолжительность каждой — три часа. Знакомить гостей с тайнами комплекса будет Оксана Пурик — профессиональный экскурсовод, специализирующаяся на авторских прогулках по необычным местам. Стоимость экскурсии составит 200 гривен. Все заработанные средства будут потрачены на восстановление и благоустройство Экспоцентра.