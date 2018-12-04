Каннские шедевры-2018 для украинских ценителей

Cannes Lions в Украине (афиша)

08.12.2018-12.12.2018

С 8 по 12 декабря в сети кинотеатров Multiplexна территории Украины состоится традиционный показ лучших работ Международного фестивали креативности CannesLions.

Организаторами показа выступают Официальное представительство Cannes Lions в Украине и сеть кинотеатров Multiplex.

Почти три часа захватывающих историй, весь спектр эмоций и ощущений, которые дарят нам всемирно знаменитые бренды. Оказывается за тюбиком зубной пасты или парой кроссовок стоит целый мир переживаний, юмора, слез, тревог и надежд, а иногда и настоящий катарсис. Но для того, чтобы донести этот спектр эмоций до каждого из нас, требуется настоящий талант и мастерство. И у тех, кто создал эти минутные шедевры, есть и то, и другое.

Каннский Лев даром не достается. Это признак высочайшего профессионализма и креативности, выходящей за рамки стандартов и стереотипов. Каждый из вас может убедиться в этом лично и сопоставить свой уровень восприятия с уровнем месседжа, направленного нам великими брендами и великими креаторами современности.

"Не буду скрывать, мы горды и по-настоящему счастливы тем, что нам дано эксклюзивное право и предоставлена возможность ознакомить всех творчески мыслящих и креативно действующих украинцев с последними достижениями мировой креативной мысли, прошедшими строжайшее тестирование в Каннах. Цель работы представительства – интегрировать Украину в мировой креативный процесс, а первым шагом в этом направлении является ознакомление украинской общественности с последними достижениями этого процесса. Чем больше людей посетит наши показы, тем мощнее будет творческий импульс, тем больше будет вдохновленных людей, готовых творить и совершать творческие открытия. Приходите, наслаждайтесь, вдохновляйтесь и действуйте – вот алгоритм, который мы хотим запустить своими показами Недели Шедевров", - говорит официальный представитель CannesLions в Украине Константин Кузнецов.

Cannes Lions в Украине (афиша)

О дате показов и времени сеансов в разных городах Украины вы можете узнать в расписании на сайте multiplex.ua. Там же можно заказать билеты онлайн на удобное для вас число и сеанс:

8 декабря, 19:00 – премьера, Киев Lavina Mall

9 декабря, 19:00 – Киев (ТРЦ "SkyMall", ТРЦ "Проспект")

11 декабря, 19:00 – Львов

11 декабря, 19:00 – Харьков

12 декабря, 19:00 – Кривой Рог

12 декабря, 19:00 – Днепр

12 декабря, 19:00 – Луцк

Информационная справка

Представительство Cannes Lions в Украине с 2006 года работает надпопуляризацией новейших достижений и наиболее значимых работ в областикреативных индустрий, а также помогает украинским компаниям достойнопредставиться на международной сцене в рамках фестиваля креативности Cannes Lions.

Cannes Lions – главное событие и наиболее престижная награда сегмента креативныхиндустрий. Именно на этом международном фестивале отмечаются прорывные,нестандартные идеи, подходы и технологии, которые задают тенденции в развитиикультуры, бизнеса и общества. Награда фестиваля – "Оскар" в мире креативныхиндустрий. Фестиваль проходит с 1954 года и в течение 65 лет именно здесьсобираются успешные бренды и наиболее креативные люди, чтобы познакомиться,поделиться знаниями и продемонстрировать силу и эффективность креативногоподхода во всех сферах деятельности.