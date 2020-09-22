JMA 2020: в Киеве выберут лучших артистов Украины

JMA 2020 пройдет в Киеве (фото: пресс-служба)

21.11.2020

Последствия нынешнего кризиса музыканты ощутили независимо от географии и своего статуса. Один за другим отменялись концертные туры, переносились фестивали, но ни на минуту не останавливалась творческая деятельность артистов. В этом году они менялись сами, трансформировали индустрию, а главное - мастерски создавали новую реальность.

Лучших из них будут награждать на JMA 2020.

Победителей премии объявят в 4 основных номинациях: "Трек года", "Видео года", "Вклад в индустрию" и "Артист года". И в последней отныне нет разделения на жанры.

В 2020 году организаторы премии адаптировали номинации к новым реалиям и особенностям музыкального мира. Так, впервые появилась категория "Комьюнити года", в которой будут объявлены представители индустрии, создавшие сообщество вокруг определенного музыкального явления.

Современные реалии физически разъединили нас, но одновременно дали толчок совместным работам, лучшие из которых получат награду в еще одной номинации — "Коллаба года".

Онлайн-стримы, VR-шоу и фестивали — текущий год изменил музыкальную ивент-индустрию и форматы коммуникации артистов со своей аудиторией. В категории "Событие новой реальности" жюри JMA объявят онлайн-события или события смешанного формата (offline/online), которыми был насыщен 2020-й.

В номинации "Социальная инициатива в музыкальной индустрии" выберут артиста или функционера, который своими действиями или творчеством смог положительно повлиять на изменения в отрасли. Важно заметить, что в рамках этой категории номинировать претендентов и голосовать за лучших из них могут как жюри, так и пользователи сайта премии. В голосовании преимущество остается за последними. Специальный приз - PR-поддержка инициативы победителя на 2021 год.

Оргкомитет JMA продолжает развивать молодую украинскую сцену и акцентирует на весомости номинаций в рамках Young Blood. Подать заявку на участие в премии этого года молодые артисты могут с 21 сентября по 9 октября включительно на сайте.

Жюри, как и раньше, формируется из лидеров музыкальной индустрии, представляющих разные города Украины. Также в совет экспертов входят представители из других стран. Среди них — соучредитель сербского фестиваля EXIT Festival Райко Божич (Сербия); тур-менеджер групп Kaiser Chiefs, RED и Fink Саймон де Винтер (Великобритания); менеджер Modeselektor и Ben Kloсk Гидеон Ратенов (Германия) и другие выдающиеся игроки музыкальной сцены. Всего для объективности и прозрачности премии привлечен 31 член жюри. Председателем совета в этом году станет музыкальный журналист и основатель аудиожурнала Stereobaza Игорь Панасенко (Stereoigor).

Номинанты в каждой из вышеуказанных категорий будут объявлены уже 19 октября 2020-го, а победители в номинациях — 21 ноября.