Алина Гросу, Павел Зибров и ТІК отпразднуют Масленицу вместе с киевлянами

Масленица на ВДНГ

29.02.2020,01.03.2020

Нынешняя зима оказалась невероятно теплой. И хотя не понятно, какой будет весна, но точно известно одно – встречать ее нужно на ВДНГ на грандиозном празднике "Запальна Масляна". Здесь для посетителей устроят народные гуляния – можно будет попробовать самые вкусные блины в городе с разнообразными начинками, посоревноваться в народных забавах, а также потанцевать под песни украинских поп-исполнителей. 29 февраля и 1 марта в парке на проспекте Академика Глушкова, 1, будет атмосферно и весело.

Праздничный концерт и громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 29 февраля и 1 марта

Ключевым событием субботы и воскресенья станет концерт с участием звезд. 29 февраля на главной сцене выступят: шоумен и певец Артур Боссо, поп-рок исполнительница Алина Гросу, "папин бродяга, мамин симпатяга" Олег Кензов и изысканная брюнетка Оля Цибульская. 1 марта эстафету примут: самый известный бойс бенд Украины AVIATOR, Гайтана со своими хитами "Шаленій" и "Слідом за тобою", автор неофициального гимна Киева "Хрещатик" Павел Зибров и крутые ребята из группы "ТІК" со своими культовыми "Олені" и "Вчителька". А также – веселые конкурсы от ведущих, выступления народных коллективов, анимация.

Праздничный концерт и громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 29 февраля и 1 марта

На ВДНГ традициям не изменяют, поэтому устроят настоящие народные гуляния с размахом. Территорию украсят сеном и лентами, на входе установят пятиметровое чучело зимы, рядом с которым можно сфотографироваться с невероятными ходулисты. Кроме того – обустроят тематические фотозоны и зону украинских забав. Здесь вы сможете посоревноваться в перетягивании каната, принять участие в боях мешками, преодолеть "ледяной столб", чтобы забрать с собой один из ценных подарков, которые закреплены на верхушке, и просто насладиться праздничной атмосферой! И не забудьте сказать: "Привет!" весне, и понаблюдать за традиционным сожжением чучела зимы в сопровождении яркого огненного шоу.

Праздничный концерт и громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 29 февраля и 1 марта

А чтобы насладиться праздником на полную, нужно посетить зону фудкорта или "Баварский двор", где можно выбрать блины по вкусу. С мясом, баварскими сосисками, сыром, красной икрой, зеленью, овощами, ягодами, маком, приправленные сметаной или другими топингами – угощение удовлетворят самого требовательного гурмана.

Праздничный концерт и громкие гуляния на ВДНГ будут проходить 29 февраля и 1 марта

И куда же без традиционных развлечений "Зимової країни на ВДНГ"? Романтический каток под открытым небом, тюбинговые горки, выставка "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферма живых тропических бабочек, веревочный парк, сферический кинотеатр, уличные экстремальные аттракционы и другие локации будут открыты для посещения!