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Украинцы увидят свои новогодние поздравления на Софийской площади

Lite » Афиша 10.12.2020 - 16:11
Стартовал проект "Вітання звідусіль"
Стартовал проект "Вітання звідусіль"

10.12.2020-07.01.2021

10 декабря стартовал проект "Вітання звідусіль". В рамках него каждый желающий может отправить свое поздравление с Рождеством и Новым годом близким, а в период новогодних праздников поздравления с помощью сверхмощных лазеров будут появляться на колокольне Софийского собора в Киеве.

Таким образом можно будет поздравить с праздниками родных, которые во времена пандемии не могут находиться рядом, или отправить поздравления целой стране, если вы находитесь далеко.

"Вітання звідусіль" — это больше, чем новогоднее развлечение и транслятор пожеланий. В стремлении поздравить Украину мы словно соберем в одном месте тысячи людей, живущих не только в разных уголках нашей страны, но и по всему миру. И место лазерной проекции важно как никогда, ведь авторы поздравлений обратят внимание на наше общее культурное и историческое наследие, почувствуют связь, объединяющую украинцев, где бы они сейчас не находились", — отмечает генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Лазерная проекция будет работать с 19 декабря по 7 января ежедневно с 16:00 до 21:00. Чтобы ваше поздравление появилось на главной новогодней площади Украины, нужно сделать три шага:

  • заполнить заявку на сайте;
  • подождать, пока поздравление пройдет проверку;
  • получить уведомление с точным временем, когда поздравление появится над Софийской площадью.

Специальная камера зафиксирует момент демонстрации поздравления на главной новогодней площади Украины и пришлет фото каждому, чье сообщение появилось на колокольне, на указанный электронный ящик. Фотографии можно будет использовать как оригинальную открытку, чтобы поздравить близких

Украинцы увидят свои новогодние поздравления на Софийской площади

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