Олег Скрипка зовет всех на благотворительный детский рок-балл

Олег Скрипка организует благотворительный детский ROCK БАЛЛ

06.06.2020

Олег Скрипка и его друзья приглашают всех рок-ребятишек и их родителей на благотворительный детский ROCK БАЛ, который состоится 6 июня 2020 года на странице Международного благотворительного фонда "Детское сердце".

Вечеринка призвана собрать собрать 440 000 грн на инфузионную а-магнитную станцию ​​для маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Почему она нужна? Такая станция позволяет проводить МРТ у деток без прерывания ввода жизненно важных препаратов - таким образом, врачи могут проводить высокоточные диагностические процедуры у детей, которые находятся в тяжелом состоянии.

Главными героями рок балу будут, конечно, детки! Гостей ожидает настоящая рок-тусовка: украинские и иностранные звездные гости, включительно с двумя финалистками детского Евровидения, взрывные выступления детских рок-бэндов, яркие танцевальные, цирковые и спортивные шоу, многочисленные мастер-классы, розыгрыш, подарки и неожиданные сюрпризы! Ведущий вечера - Андрей Джеджула!

Каждый из гостей сможет не только наблюдать за программой, но и принять непосредственное участие - соревноваться в онлайн-конкурсах и челенджах на лучшую рок-прическу, яркий бодиарт и танец под рок-музыку, а имена победителей прямо во время прямого эфира 6 июня узнает вся страна! Внимательно следите за страницой, чтобы не пропустить фантастические конкурсы и мастер-классы.

"Этот детский бал, как и многие предыдущие наши мероприятия, благотворительный. Таким образом мы формируем у общества социальную ответственность. И, я уверен, что наша благотворительность только в контексте качественных культурных событий сможет вылечить от общественных болезней и приблизить нас к светлому будущему нашей мечты", - говорит Олег Скрипка.