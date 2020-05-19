500 курьеров по всей стране осуществят мечты украинцев о марафонских медалях (фото: facebook.com/newrun.ua)

24.05.2020

24 мая в Хмельницком состоится "Новая почта полумарафон". В этот же день 500 курьеров устроят по всей Украине особый забег для людей, которые мечтают стать марафонцами, но не могут бежать из-за жизненных обстоятельств.

Курьеры отправятся на свою ежедневную дистанцию в форме со стартовыми номерами и именами тех, кто сейчас не может бежать по каким-либо причинам. Курьер преодолеет дистанцию, а человек, чье имя написано на его форме, получит медаль полумарафонца (участника забега на 21 км).

"Представьте, что каждый, кто мечтает пробежать марафон, может это сделать: бабушка, которая уже почти ничего не видит, или парень на коляске, девочка, которой еще не хватает сил, или мужчина, который готовился к соревнованиям Ironman, но заболел. Сильные и слабые, старые и малые, те, кто борется с временными трудностями, или те, кто живет в обстоятельствах, которых не изменить. Около 1700 наших курьеров ежедневно преодолевают десятки километров и доставляют посылки, которые кто-то ждет. В то время, когда мир замедлился, как улитка, они остаются главными "марафонцами" страны. И именно благодаря нашим курьерам любой может пробежать свой полумарафон", - рассказала амбасадор NewRun Инна Поперешнюк.

Чтобы зарегистрироваться самому или номинировать на участие в марафоне знакомого, нужно заполнить форму по ссылке.